Amarcord 2008 – Ibrahimovic torna e regala lo Scudetto all’Inter | VIDEO

VIDEO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese del Milan, si è procurato una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro e tornerà in campo tra circa un mese. Il 18 maggio 2008, dopo due mesi di stop per una lesione del tendine rotuleo del ginocchio sinistro, Ibrahimovic tornò in campo al ‘Tardini‘, in occasione di Parma-Inter, rivelandosi subito decisivo, per i nerazzurri allora allenati da Roberto Mancini, con una doppietta che regalò loro la vittoria dello Scudetto. Rivediamo i due gol di Ibrahimovic in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓