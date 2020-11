Milan, Ibrahimovic stupiva già tutti 15 anni fa

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, il 19 novembre 2005 ha realizzato questo straordinario gol contro la Roma allo stadio ‘Olimpico‘. Rivediamo quella rete in questo video. Grazie a questo gol ed a quelli di Pavel Nedved e David Trezeguet la Juventus di Fabio Capello (e dell’allora giovane attaccante svedese) vinse per 4-1 in casa dei giallorossi.