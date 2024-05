Sarri: “Ritorno in panchina per qualcosa che mi arrapi e stuzzichi” | VIDEO

Maurizio Sarri, ex tecnico di Empoli, Napoli, Juventus, Chelsea e Lazio, ha parlato del suo possibile ritorno in panchina. Le dichiarazioni

Maurizio Sarri, presente alla presentazione del torneo in memoria di Niccoló Galli, ha parlato del suo futuro professionale, delle difficoltà del Napoli, della Fiorentina e del suo cammino europeo e della situazione in casa Juventus. Ecco, in questo video, le sue dichiarazioni