Milan, ultimo allenamento a Los Angeles davanti a Chiellini | VIDEO

Il Milan sta per spostarsi da Los Angeles a Las Vegas: nell'ultimo allenamento al 'BMO Stadium' si è visto anche Giorgio Chiellini. Il video

Prosegue la tournée americana del Milan. Oggi ultimo giorno a Los Angeles per i rossoneri prima di volare a Las Vegas per l'amichevole contro il Barcellona. Presente all'allenamento anche Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus, che al 'BMO Stadium' è di casa con i Los Angeles FC. Intanto a Milano si attende l'arrivo di Yunus Musah, ottavo acquisto dei rossoneri. Ma il mercato del Diavolo non è ancora finito: il punto a cura di Luca Bianchin, inviato de 'La Gazzetta dello Sport' negli Stati Uniti d'America, in questo video