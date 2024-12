Allegri allo stadio, Pogba lo video-chiama: reazione da ridere | VIDEO

Massimiliano Allegri, allo stadio per Tottenham-Roma, riceve la video-chiamata di Paul Pogba: sorrisi e allegri sugli spalti a Londra!

Come riportato dal giornalista Gianluigi Bagnulo di 'Sky Sport', durante Tottenham-Roma 2-2 dell'ultimo turno di Europa League, Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus presente allo stadio londinese, ha ricevuto una video-chiamata da Paul Pogba, che ha allenato in bianconero. La reazione di Max è tutta da ridere! Guarda il video