VIDEO JUVENTUS – Massimiliano Allegri, ex tecnico di Milan e Juventus, nuovamente accostato alla panchina rossonera in questi giorni secondo gli ultimi ‘rumors‘ di calciomercato, ha parlato delle sue esperienze nella massima competizione europea: in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘ le dichiarazioni di Allegri, in particolare sulla ‘maledizione’ Champions League che affliggerebbe i bianconeri …

