L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa anche di Antonio Conte e del suo futuro

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro il Verona. In relazione un possibile nuovo incarico in panchina per Antonio Conte ha commentato: "Non so niente, tantomeno dove andrà ad allenare"