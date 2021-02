Alisson e Kabak, che disastro: altra papera clamorosa | VIDEO

Liverpool ancora k.o: la frittata di Alisson e Becker

Non è un gran momento per Alisson Becker, portiere del Liverpool di Jürgen Klopp. L’estremo difensore brasiliano, in occasione di Leicester-Liverpool della 24^ giornata di Premier League, ha commesso un’altra topica costata la sconfitta ai ‘Reds‘. Stavolta in collaborazione con Ozan Kabak, ex obiettivo di mercato del Milan. Guarda, dunque, nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘, gli highlights del match vinto dalle ‘Foxes‘ con i gol di James Maddison, Jamie Vardy e Harvey Barnes.