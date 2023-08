Al-Nassr store: quanto costano le maglie di CR7 e Brozovic | VIDEO

Filippo Maria Ricci, inviato de 'La Gazzetta dello Sport' a Riad, è andato al negozio ufficiale dell'Al-Nassr per un reportage sulle maglie

Filippo Maria Ricci, giornalista sportivo inviato de 'La Gazzetta dello Sport' a Riad (Arabia Saudita), è andato al negozio ufficiale dell'Al-Nassr, la squadra di Seko Fofana, Marcelo Brozovic e Cristiano Ronaldo, per un reportage sul costo delle maglie dei calciatori della squadra saudita. Ecco tutto in questo video per 'GazzettaTV'