Al-Nassr, Pioli: “Il Milan mi manca, ma non posso pensare al passato” | VIDEO

Stefano Pioli, allenatore dell'Al-Nassr, ha confessato come gli manchi il Milan, dove ha trascorso 5 anni. Ma è tempo di guardare avanti

Dall'impatto di Sérgio Conceição nell'universo milanista alle emozioni provate quando ha rivisto i suoi ex calciatori a Riyadh in occasione della 'Final Four' della Supercoppa Italiana, poi vinta dal Diavolo: Stefano Pioli, oggi all'Al-Nassr, parla del nuovo Milan e del suo rapporto con i rossoneri. Guarda il video