Cristiano Ronaldo in forma smagliante: il suo allenamento | VIDEO

Cristiano Ronaldo, attaccante dell'Al-Nassr, in forma smagliante nonostante abbia compiuto già 38 anni. Eccolo mentre si allena nel video

Uno dei segreti di Cristiano Ronaldo che, a 38 anni suonati, continua a segnare a ripetizione, in qualsiasi campionato vada a giocare? La dieta, certo, ma soprattutto l'allenamento. Costante, continuo, spingendo sempre al massimo. In questo video pubblicato su 'Instagram', per esempio, vediamo CR7 impegnato a mantenere la sua forma smagliante ed a modellare il suo fisico scultoreo