Ajax, Lione, Porto: delusioni Champions della Juve di Ronaldo | VIDEO

La Juve di Ronaldo ancora fuori dalla Champions League

La Juventus aveva preso Cristiano Ronaldo nell’estate 2018, cambiando tre allenatori in tre anni (Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri ed Andrea Pirlo), per vincere la Champions League. Missione, per il momento, clamorosamente fallita. Nel 2019 fuori contro l’Ajax, nel 2020 contro l’Olympique Lione e ieri contro il Porto. Vediamo, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, le cocenti eliminazioni della Juve di CR7.