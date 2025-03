Agresti: “Esonero Motta, la Juventus ha fatto bene per 4 motivi” | VIDEO

La Juventus, ieri, ha comunicato l'esonero di Thiago Motta e la nomina di Igor Tudor a nuovo allenatore. Il commento di Stefano Agresti

Dopo giorni di tensione in casa bianconera - oltre che di settimane contrassegnate da risultati non soddisfacenti sul campo - la Juventus ha comunicato l'esonero di Thiago Motta, ufficializzando l'ingaggio di Igor Tudor. Il commento del vicedirettore della Gazzetta dello Sport Stefano Agresti in questo video