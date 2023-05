Adani: “Alla Juventus non ci sono calciatori felici” | VIDEO

Daniele Adani, opinionista per la Rai, ha parlato della situazione in casa Juventus. Dichiarazioni importanti quelle del telecronista sportivo

Daniele 'Lele' Adani, ex difensore in Serie A ed oggi opinionista per la Rai, ha parlato nel corso della trasmissione '90° minuto' del momento difficile che vive la Juventus di Massimiliano Allegri, reduce da tre sconfitte consecutive e dal pareggio di Bologna. Dichiarazioni importanti, quelle di Adani: secondo lui, i bianconeri non possono essere gestiti totalmente da Allegri ed alla Juve 'tutti sanno, ma nessuno lo dice, che ci sono calciatori non felici'. Guarda il video