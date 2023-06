Adani: “Juventus, Allegri ottiene tutto senza dare mai niente” | VIDEO

Daniele Adani ha contestato l'operato di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, invitandolo alle dimissioni. Le sue parole su Twitch

Daniele 'Lele' Adani, ex difensore in Serie A ed oggi opinionista tv, ha contestato l'operato di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, giunto al settimo posto in classifica in Serie A con la penalizzazione di 10 punti e, dunque, in Conference League. Non corre buon sangue tra i due e Adani non ha perso tempo per far valere le proprie opinioni. Guarda il video