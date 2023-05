Juventus, Adani: “Allegri ha portato solo disgrazie” | VIDEO

Daniele Adani ha parlato di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, alla 'BoboTV' su 'Twitch'. Ecco le sue dichiarazioni nel video

Daniele 'Lele' Adani, ex difensore in Serie A, tra le altre, di Fiorentina e Inter, ha parlato di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, nel corso dell'ultima puntata della 'BoboTV' su 'Twitch'. Per l'occasione, Adani ha criticato nuovamente il tecnico bianconero, invitandolo, alla fine, a trovare un accordo con la società per fare un passo indietro. Guarda il video