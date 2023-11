Acerbi e non solo e lotta al tumore. L’appello del calcio | VIDEO

Da venerdì 10 a venerdì 19 novembre il mondo del calcio scende in campo per la ricerca. Dal ct Luciano Spalletti, a Francesco Acerbi

Da venerdì 10 a venerdì 19 novembre il mondo del calcio scende in campo per la ricerca. Dal ct Luciano Spalletti, a Francesco Acerbi, da Gianluigi Buffon a Lorenzo De Silvestri, Valentina Giacinti e Claudio Marchisio. Ecco l'appello dei protagonisti a schierarsi al fianco di AIRC con un sms al 45521 per fare un gol per la Ricerca e coinvolgere sportivi e tifosi al fianco dei 6mila ricercatori AIRC. Una vera e propria iniziativa corale che si rinnova con successo da ventisette anni grazie al prezioso sostegno di FIGC, Lega Serie A, TIM e AIA e al supporto dei media sportivi