Accadde Oggi: il primo gol di Boateng col Milan / VIDEO

VIDEO MILAN NEWS – Sono passati esattamente 10 anni dalla partita che secondo molti è stata il vero slancio per lo Scudetto del 2010/11, l’ultimo conquistato dal Milan finora. Era il 4 dicembre 2010 e i rossoneri si imposero per 3-0 sul Brescia a San Siro. Partita splendida, che va ricordata anche e soprattutto per il primo gol di Kevin-Prince Boateng in rossonero. Da lì, il Milan non fece più a meno del ghanese e iniziò la sua corsa al tricolore. Poi il totale è stato di 18 gol in 114 partite per Prince. Il Milan, ha pubblicato il video sul proprio profilo Twitter. Eccolo: “Primo centro e prima esultanza alla”.

