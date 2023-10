Abodi su Tonali e Zanioli: “Correttezza dei comportamenti” | VIDEO

Ospite della grande inaugurazione del Festival dello Sport 2023, il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, parla dei casi di Tonali e Zaniolo

Ospite della grande inaugurazione del Festival dello Sport 2023, il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, parla dei casi di Tonali e Zaniolo. Le sue parole dal video di Gazzetta TV: "C'è una partita ancor più decisiva, rispetto a quella che ci attende sul campo, che è quella della correttezza dei comportamenti. Tenendo conto che non è un problema calcistico ma una patologia sociale, perché la ludopatia questo è. E' opportuna la scelta di mandare a casa i ragazzi, anche per loro tutela..."