98 anni Roma, invasione dei tifosi giallorossi a Piazza Navona | VIDEO

Tantissimi tifosi della Roma, ieri sera, in Piazza Navona per celebrare il 98° compleanno della società giallorossa. Ecco il video

Migliaia di tifosi hanno risposto all’appello dei gruppi della Curva Sud per un raduno a tinte “giallorosse“ a Piazza Navona per festeggiare i 98 anni della Roma. Tanti cori e bandiere per celebrare la squadra ora allenata da Gian Piero Gasperini. Guarda il video di 'GazzettaTV'