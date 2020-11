Milan-Verona, Atalanta-Inter e Lazio-Juventus: il commento

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Tre pareggi per Milan (2-2 contro il Verona), Inter (1-1 contro l’Atalanta) e Juventus (1-1 contro la Lazio) in occasione della 7^ giornata di Serie A. Ascoltiamo, dunque, il commento di Andrea Dicaro, vicedirettore de ‘La Gazzetta dello Sport‘, alle prestazioni delle tre storiche squadre del calcio italiano. Eccolo in questo video.