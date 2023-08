Inzaghi compie 50 anni: ecco i suoi gol più belli con il Milan | VIDEO

Filippo Inzaghi compie oggi 50 anni: vediamo, in questo video, i gol più belli segnati con la maglia del Milan da 'SuperPippo'

Filippo Inzaghi ha indossato la maglia del Milan, da giocatore, per ben undici stagioni: dal 2001 al 2012, 'SuperPippo' ha realizzato 126 reti in 300 partite tonde tonde. Oggi Inzaghi, allenatore che, nell'ultima stagione, ha guidato la Reggina in Serie B, compie 50 anni: in questo video amarcord rivediamo, dunque, i suoi gol più belli con i rossoneri