5 italiane nelle semifinali europee: le parole di Pioli e non solo | VIDEO

Stefano Pioli ha portato il Milan in semifinale di Champions League. Il Diavolo è una delle cinque squadre italiane a raggiungere l'obiettivo

La Serie A italiana ha portato ben cinque squadre nelle semifinali di questa edizione delle coppe europee. Milan e Inter in Champions League, dove sono attese dal derby; Juventus e Roma in Europa League. Infine, la Fiorentina in Conference League. In questo video della redazione di 'GazzettaTV', dati interessanti e le parole dei tecnici protagonisti, vale a dire Stefano Pioli, Simone Inzaghi, Massimiliano Allegri, José Mourinho e Vincenzo Italiano