26 maggio 1993: ultima gara di van Basten con il Milan | VIDEO

VIDEO MILAN – Marco van Basten giocò il 26 maggio 1993 la sua ultima gara con il Milan: era la finale di Champions League, in programma a Monaco di Baviera (Germania), persa dai rossoneri contro l’Olympique Marsiglia (0-1). Provò a rientrare per due anni, prima del definitivo ritiro dal calcio giocato, avvenuto nel 1995. La carriera di van Basten, 125 gol in 201 gare con il Diavolo, tra infortuni ed aneddoti in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

