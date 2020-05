24 maggio 2009, Milan-Roma 2-3: l’addio al calcio di Maldini | VIDEO

VIDEO MILAN – Esattamente 11 anni fa, il 24 maggio 2009, dopo 25 anni trascorsi in rossonero, Paolo Maldini salutava il calcio giocato ed il Diavolo al termine di Milan-Roma 2-3 a ‘San Siro‘. G. B. Olivero, in questo video per ‘La Gazzetta dello Sport‘, racconta la strana atmosfera di quella giornata dedicata a Maldini, 902 gare, 33 gol e 26 trofei, italiani ed internazionali, con il Milan: gli applausi e la commozione di 70mila spettatori e la contestazione di una parte della ‘Curva Sud‘.

