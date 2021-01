Milan-Inter 0-3, il gol di Ronaldo nel 1998

INTER-MILAN ULTIME VIDEO NEWS – Il 22 marzo 1998, alla 26^ giornata di Serie A, Ronaldo Luiz Nazário de Lima segnò in pallonetto a Sebastiano Rossi in un derby di Milano. La partita finì 0-3 per l’Inter in un ‘San Siro‘ colorato di rossonero. In gol per due volte anche il ‘Cholo‘, Diego Pablo Simeone. Rivedi la prodezza del ‘Fenomeno‘ nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.