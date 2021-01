Inter-Milan, nel 1994-1995 doppio confronto in Coppa Italia

INTER-MILAN ULTIME VIDEO NEWS – Inter e Milan, nella stagione 1994-1995 si sono sfidate in un doppio confronto di Coppa Italia. Doppia vittoria nerazzurra per 2-1. Al ritorno Milan in vantaggio con Roberto Donadoni, ma l’Inter ribaltò con le reti di Rubén Sosa e Pierluigi Orlandini. Rivediamo tutto nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.