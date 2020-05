19 maggio 2007, Milan-Udinese 2-3: gol e addio per Costacurta | VIDEO

VIDEO MILAN – Alessandro ‘Billy’ Costacurta, classe 1996, difensore rossonero per 21 stagioni (663 gare e 3 reti), lasciò il Diavolo ed il calcio giocato con un gol su calcio di rigore al 57′ in Milan-Udinese 2-3 del 19 maggio 2007, esattamente 13 anni fa. Costacurta, in quell’occasione, giocò la sua ultima partita con il Milan in campionato all’età di 41 anni e 25 giorni. Vediamo, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, la rete di Costacurta e le migliori immagini di quella giornata.

