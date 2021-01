VIDEO – 11 gennaio 2009, Roma-Milan 2-2: l’esordio di Beckham | News

Milan, dodici anni fa la prima di Beckham in rossonero

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Esattamente dodici anni fa, l’11 gennaio 2009, il centrocampista inglese David Beckham fece il suo debutto ufficiale con la maglia rossonera.

Accadde in un Roma-Milan, poi terminato 2-2, grazie alle doppiette di Mirko Vučinić per i giallorossi e di Alexandre Pato per i rossoneri. ‘Becks‘ scese in campo dall’inizio e fu sostituito soltanto nel finale.

Qui sopra vediamo il video, pubblicato dal Milan sui propri canali social ufficiali con la collaborazione dello sponsor ‘Skrill‘, di quel Roma-Milan dell’esordio di Beckham. In basso, invece, il tabellino di quella gara del 2009 allo stadio ‘Olimpico‘.

ROMA-MILAN 2-2

Marcatori: 23′ e 72′ Vučinić (R), 48′ e 53′ Pato (M)

ROMA (4-5-1): Doni; Cassetti (81′ Cicinho), Juan, Mexès, Riise; Taddei (65′ Pizarro), Brighi (84′ Aquilani), De Rossi, Perrotta, Vučinić; Julio Baptista. Allenatore: Spalletti.

MILAN (4-3-2-1): Abbiati; Zambrotta, P. Maldini, Favalli, Jankulovski; Beckham (89′ Flamini), Pirlo, Seedorf; Kaká, Ronaldinho (71′ Ambrosini); Pato. Allenatore: Ancelotti.

Arbitro: Morganti di Ascoli Piceno.

Ammoniti: Pirlo (M), Seedorf (M), Riise (R), Brighi (R), Julio Baptista (R).