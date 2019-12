VIDEO MILAN – Dal record di Cheick Diabatè del Benevento, attaccante con la media gol migliore in Serie A nel decennio, a quello del Genoa, squadra che ha schierato più giocatori di tutte. Dai cross dell’esterno dell’Inter e della Nazionale Antonio Candreva ai tanti stranieri in Serie A: tutte le curiosità del nostro campionato dal 2010-11 a oggi in questo video.

