Zaccheroni: “Il Milan ha rispettato troppo l’Inter. Sbagliato l’approccio”

Zaccheroni commenta il Milan-Inter 0-3

Alberto Zaccheroni, ex tecnico di Milan e Inter, ha parlato del derby di Milano ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ su Radio 24: le sue parole. “Pioli ha avuto l’occasione di riaprire il derby quando sono riusciti a giocare nella metà campo avversaria. Il Milan ha consentito all’Inter di fare il suo gioco. I rossoneri hanno sbagliato l’approccio. Ibrahimovic è uno spettacolo. Doveri migliore in campo. Il Milan può partecipare alla vittoria finale perché hanno un’identità precisa, attaccano con tanti uomini, non hanno il peso di dover vincere. I rossoneri oggi hanno rispettato troppo i nerazzurri. Quando ero al Milan ogni tanto nei momenti di difficoltà dicevo a Paolo Maldini se potesse dire qualche parola lui per caricare la squadra nello spogliatoio. Lui mi rispondeva: ‘Cosa ci ha detto lei il primo giorno? Rispetto dei ruoli’.”

LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>