Vieri: “Il Milan ha il dovere di giocarsi lo Scudetto”

Milan da Scudetto? Ecco come la pensa Bobo Vieri

Intervistato dal Corriere della Seria, Christian Vieri, tra le altre cose, ha parlato anche del Milan di Stefano Pioli: “Scudetto? A questo punto ha il dovere di giocarselo fino in fondo. Mi è piaciuto anche il mercato di Maldini: Mandzukic, in particolare, dà ulteriore spessore a certi livelli. Donnarumma miglior portiere del girone d’andata, centrocampista Kessié, in fascia metto alla pari Hakimi e Theo Hernandez. In attacco? Beh, Ibrahimovic naturalmente”.

