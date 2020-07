Verso Sampdoria-Milan: le dieci curiosità sul match di Marassi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte:acmilan.com)

Un avversario salvo, pronto comunque a dare battaglia a casa sua. Non sarà facile per i rossoneri, chiamati a una grande prova per tornare alla vittoria e quindi rimanere all’inseguimento del quinto posto. In attesa del fischio d’inizio, in programma alle 19.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, scopriamo 10 curiosità legate a Sampdoria-Milan, 37° giornata di Serie A.

STATO DI FORMA

1- Il Milan è imbattuto da 10 partite di campionato e non fa meglio in Serie A dall’aprile 2013 (14 in quel caso).

2- Il Milan non perde una partita di Serie A lontano dal Meazza dal dicembre 2019 (contro l’Atalanta): cinque successi e tre pareggi da allora.

STATISTICHE GENERALI

3- Il Milan ha segnato 28 reti in 10 partite di Serie A dopo il lockdown: esattamente quante quelle realizzate dai rossoneri in tutto il resto del campionato (26 gare).

4- Nessuna squadra ha segnato più gol da punizione diretta di Milan e Sampdoria (tre a testa) in questo campionato.

FOCUS GIOCATORI

5- Il centrocampista del Milan Hakan Çalhanoğlu non realizzava otto reti all’interno di un singolo campionato dalla stagione 2014/15, quando giocava al Bayer Leverkusen.

6- Çalhanoğlu ha preso parte ad almeno un gol per quattro partite consecutive di campionato: l’ultimo centrocampista del Milan ad arrivare a cinque è stato Kaká nel maggio 2008.

7- Assente per infortunio, Alessio Romagnoli ha giocato 30 partite, segnando due reti, con la maglia della Sampdoria in Serie A (nella stagione 2014/15).

8- Giacomo Bonaventura ha realizzato quattro gol in 11 sfide di Serie A contro la Sampdoria; solo contro il Napoli (cinque) ha fatto meglio nella competizione.

9- L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimović ha segnato ben cinque gol in otto sfide contro la Sampdoria in Serie A (uno con la Juventus e quattro con l’Inter) – contro i blucerchiati ha anche fornito due passaggi vincenti, di cui uno in rossonero.

ALLENATORI

10- Claudio Ranieri non ha mai battuto nel confronto tra allenatori in Serie A Stefano Pioli: tre pareggi e una vittoria per l’attuale tecnico del Milan.

