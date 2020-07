Calciomercato Milan – Calhanoglu, i rossoneri vogliono blindarlo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Non solo Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic. In primo piano in casa rossonera c’è anche il rinnovo di Hakan Calhanoglu, il cui contratto è in scadenza nel 2021, così come l’estremo difensore.

Come viene riportato da SportMediaset, il Milan si è accorto quanto Calhanoglu sia determinante per gli schemi di Pioli e dunque cercherà in ogni modo di blindarlo, visto l’interesse di diverse squadre. A breve ci dovrebbe essere un incontro tra l’entourage del trequartista e il Milan per definire i dettagli dell’operazione. INTANTO IL CLUB ROSSONERO E’ INTERESSATO A LOZANO, CONTINUA A LEGGERE >>>