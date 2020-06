Verso Lecce-Milan, Liverani: “Cambieremo qualcosa in difesa”

ULTIME NEWS – Fabio Liverani, allenatore del Lecce, è intervenuto sul canale YouTube della stessa società salentina, per parlare delle strategie che la sua squadra adotterà nel match del 22 giugno contro il Milan.

Liverani, alla domanda sulla possibilità di usare la difesa a 3 contro i rossoneri dato l’infortunio di Dell’Orco e la squalifica di Donati, ha risposto: “Sicuramente cambieremo qualcosa per questo mini campionato. L’ipotesi a 3 fa parte del percorso di queste dodici partite, dobbiamo essere pronti a cambiare dall’inizio e durante. Il rischio infortuni è molto alto, per lo sforzo da fare e il caldo, tanti fattori. La parte fortuna ha una percentuale molto alta su questo fattore. Non poter cambiare tanti giocatori tra una partita e l’altra e dunque avere la rosa corta è sicuramente uno svantaggio”.

E sempre a proposito di Lecce-Milan, Stefano Pioli non avrà a disposizione Zlatan Ibrahimovic. Le condizioni dello svedese però sono in miglioramento. Clicca qui per saperne di più >>

