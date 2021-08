Verona-Sassuolo 2-3, spettacolo al ‘Bentegodi: esordio vincente per Dionisi

Spettacolo al 'Bentegodi' tra Verona e Sassuolo, ma alla fine sono i neroverdi a spuntarla: 2-3 il punteggio finale per la squadra di Dionisi

Spettacolo al 'Bentegodi' tra Verona e Sassuolo, ma alla fine sono i neroverdi a spuntarla: 2-3 il punteggio finale per la squadra di Dionisi. Doppio vantaggio emiliano, dopo la traversa di Kalinic: prima Raspadori, poi Djuricic per lo 0-2. In mezzo, da segnalare, l'espulsione di Miguel Veloso per doppia ammonizione.