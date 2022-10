1 di 1

VERONA-MILAN

Tonali: "Vittoria importante quasi come quella dello scorso maggio" (getty images)

Sandro Tonali, giocatore gialloblù/rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Verona-Milan, partita valida per la 10^ giornata della Serie A 2022-2023 e svoltasi al 'Bentegodi'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su quanto pesa questa vittoria: "Pesa tanto, lo pensiamo già dalla stagione scorsa. Ha un valore importante questa vittoria e volevamo fare bene in trasferta come stiamo facendo nel 2022. E' andata bene e siamo felici di portare la vittoria anche nelle 'partite no'.

Sul cambio con Messias che stava per concretizzarsi: "Non l'avevo visto, quindi forse è meglio così. Sono felicissimo, siamo felici soprattutto per i tifosi. Ci danno una mano incredibile a giocare queste gare".

Ancora in gol dopo la doppietta di maggio: "A maggio era leggermente diverso perché eravamo in un rush che ci portava allo scudetto. L'importanza della vittoria di oggi non è così distante da quella della scorsa stagione. Una vittoria importante per noi e per il morale"