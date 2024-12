Verona-Milan, Maignan capitano nella serata del Bentegodi | Serie A News

Alle ore 20:45 si disputerà, allo stadio 'Bentegodi', la sfida Verona-Milan, partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025. Come si evince dalla distinta delle formazioni ufficiali, il capitano di serata, in casa rossonera, sarà il portiere francese Mike Maignan. L'attaccante portoghese Rafael Leão, invece, sarà il suo vice. In panchina, infatti, vanno i primi due della lista, ovvero Davide Calabria e Theo Hernández. LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Verona-Milan in diretta tv o streaming >>>