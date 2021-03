Verona-Milan, Lazovic: “Hanno meritato la vittoria, potevamo fare di più”

Verona-Milan, le dichiarazioni di Lazovic nel post-partita

Giocatore giocatore, giocatore gialloblu, ha parlato ai microfoni di ‘Verona Channel’ al termine di Verona-Milan. La gara era valida per la 26^ giornata di Serie A e si è svolta allo stadio ‘Bentegodi‘. Queste le sue dichiarazioni.

“Che gara è stata? É stata un partita molto difficile, il Milan ha fatto un’ottima prestazione, ha giocato meglio di noi e, alla fine, si è meritato la vittoria. Un po’ di stanchezza dopo tre gare in una settimana? Sinceramente ci stiamo allenando bene e non penso che ci manchi qualcosa a livello fisico, la differenza l’ha fatta l’ottima prestazione del Milan. Noi avremmo sicuramente potuto fare qualcosa in più, ma abbiamo comunque dato il massimo, credendoci fino all’ultimo. Se potevamo riaprirla nel finale? Ci abbiamo provato fino alla fine, riuscendo a costruire diverse occasioni su palla inattiva: in quelle situazioni sicuramente avremmo potuto segnare. Adesso dobbiamo analizzare gli errori di questa partita e preparare al meglio il match contro il Sassuolo di sabato prossimo”.

