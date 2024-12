Domani sera, il Milan affronterà il Verona ed alcuni giocatori scenderanno in campo con dei cuccioli di cane per un'iniziativa importante.

Come riportato da Sky Sport, per la prima volta in un match di Serie A, due squadre saranno accompagnate da dei cuccioli di cane, per la precisione 7 meticci. I cuccioli, adesso, vivono presso il Rifugio del Cane e del Gatto gestito da ENPA Verona e di proprietà del Comune di Verona. Quest'iniziativa sarò utile per sensibilizzare le persone sul tema dell'adozione degli animali.