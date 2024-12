Verona-Milan, infortunio muscolare per Leao: dentro Theo | Serie A News

Dura appena mezzora la partita di Rafael Leao in Verona-Milan al 'Bentegodi': problema muscolare per il portoghese, entra Theo Hernández

Brutto colpo per il Milan di Paulo Fonseca in occasione della partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 che si sta svolgendo allo stadio 'Bentegodi' contro l' Hellas Verona di Paolo Zanetti . Poco dopo la mezzora, infatti, Rafael Leao sente tirare e si ferma sul terreno di gioco.

Infortunio muscolare per l'attaccante portoghese che, al 32', lascia il suo posto in campo a Theo Hernández. Ennesimo problema per i rossoneri, giunti in Veneto per la trasferta contro i gialloblu già con otto assenti e, in panchina, solo sette giocatori di movimento, tra cui tre provenienti dal Milan Futuro. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Verona-Milan dal 'Bentegodi' >>>