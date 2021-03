Verona-Milan, i precedenti tra i due club / Serie A News

Verona-Milan, i precedenti in Serie A

Manca poco all’inizio del match tra Verona e Milan, valido per la 26^ giornata di Serie A. All’andata i rossoneri hanno pareggiato nel finale per 2-2 dopo una partita dominata in lungo e in largo. Oggi è tutta un’altra storia, con gli scaligeri in grande forma e con i rossoneri in difficoltà. Le due squadre si sono affrontate per 57 volte nel massimo campionato: Diavolo in vantaggio con 26 vittorie contro le 10 dei gialloblù; completano il bilancio 21 pareggi. Queste le formazioni ufficiali di Verona e Milan