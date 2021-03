Verona-Milan, formazioni ufficiali: così in campo al Bentegodi | Serie A News

Verona-Milan, le formazioni ufficiali di Jurić e Pioli

Quasi tutto pronto, allo stadio ‘Bentegodi‘, per Verona-Milan, gara della 26^ giornata di Serie A in programma alle ore 15:00. Sono ufficiali, da pochi minuti, le formazioni con cui scenderanno in campo i gialloblu di Ivan Jurić ed i rossoneri di Stefano Pioli. Vediamo, quindi, le scelte dei due tecnici!

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazović; Barák, Zaccagni; Lasagna. A disposizione: A. Berardi, Pandur, Lovato, Udogie, Çetin, Dawidowicz, Dimarco, Ilić, Sturaro, Bessa, Salcedo, Favilli. Allenatore: Jurić.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meïte, Kessié; Castillejo, Krunić, Saelemaekers; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Kjær, Kalulu, Gabbia, Brahim Díaz, Tonali, Hauge, Roback. Allenatore: Pioli. Intanto, un grande ex rossonero invita il Diavolo a non mollare nella lotta Scudetto >>>