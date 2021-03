Verona-Milan, i convocati di Juric: è out l’ex Kalinic | Serie A News

Verona-Milan: tra i convocati di Juric manca Kalinic

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha convocato 23 calciatori per la sfida in programma oggi contro il Milan alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi‘.

Questo l’elenco completo dei gialloblu disponibili per Verona-Milan: Silvestri, Dimarco, Veloso, Faraoni, Lovato, Barák, Lazović, Salcedo, Favilli, Udogie, Ilić, Çetin, Ceccherini, Zaccagni, Günter, Berardi, Magnani, Pandur, Dawidowicz, Sturaro, Bessa, Tameze, Lasagna.

Sono cinque gli assenti per infortunio nella squadra gialloblù. Si tratta di Vieira, Colley, Kalinic, Rüegg e Benassi. In particolare, l'ex milanista Nikola Kalinic salta il match contro i rossoneri. Al Milan nella stagione 2017-2018, il croato segnò appena 6 gol in 41 gare.