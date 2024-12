Verona-Milan, infortunio per Harroui: l’esito degli esami

Venerdì, alle ore 20:45 , il Milan affronterà in trasferta il Verona che, a causa di un infortunio , dovrà fare a meno del centrocampista Abdou Harroui . Nell'ultima giornata di Serie A , i rossoneri hanno pareggiato contro il Genoa ( 0-0 ), mentre i gialloblù hanno vinto contro il Parma ( 2-3 ).

Come riportato dal Verona sul proprio sito ufficiale, durante la partita contro il Parma, Harroui ha riportato una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il centrocampista gialloblù verrà operato lunedì 23. I tempi di recupero di Harroui si sapranno in base all'evoluzione del quadro clinico.