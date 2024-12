Venerdì sera, il Milan di Paulo Fonseca affronterà in trasferta il Verona: ecco i precedenti del tecnico portoghese contro i gialloblù.

Venerdì sera, alle ore 20:45 , il Milan di Paulo Fonseca affronterà fuori casa il Verona . Il match tra le due squadra sarà valevole per la 17esima giornata della Serie A 2024/2025 .

Fonseca ha già affrontato il Verona in passato. I suoi precedenti contro i gialloblù sono 4, quando egli era allenatore della Roma ed ha collezionato 3 vittorie ed 1 sconfitta. Nella stagione 2019/2020, la sua prima stagione in Italia, Fonseca ha vinto 1-3 all'andata e 2-1 al ritorno che si giocò all'Olimpico di Roma.