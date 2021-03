Verona-Milan, ecco 10 curiosità sul match del ‘Bentegodi’ / Serie A News

Verona-Milan, ecco 10 curiosità

(Fonte: acmilan.com)

Si chiude una settimana con tanta Serie A, sette giorni che precedono gli appuntamenti con Manchester United e Napoli. Ma prima di pensare al futuro c’è il presente, che per i rossoneri si chiama Verona. È Hellas Verona–Milan una delle sfide della domenica pomeriggio della 26° giornata di Serie A, con le due squadre in campo alle 15.00 allo stadio Bentegodi. A precedere il calcio d’inizio, spazio ad alcune curiosità statistiche:

SCONTRI DIRETTI

1- Verona e Milan si sono affrontati 57 volte in Serie A: 10 vittorie per i gialloblù, contro i 26 successi rossoneri. A completare il bilancio, 21 pareggi.

2- Nelle ultime 10 partite di campionato il Verona ha alternato quattro sconfitte, quattro pareggi e due vittorie contro il Milan, con le ultime due sfide contro i rossoneri che sono terminate in parità. L’ultima volta in cui Milan e Verona, affrontandosi, hanno ottenuto tre pari di fila in Serie A è stata tra il 1999 e il 2000.

3- Verona e Milan non hanno pareggiato nelle ultime sei sfide in casa dei gialloblù in Serie A: ultimo pari nel dicembre 2000, da allora tre successi interni e tre vittorie esterne.

STATO DI FORMA

4- Dallo scorso giugno in avanti il Milan ha perso una sola trasferta in Serie A (14V, 3N), solamente il Manchester United ha fatto meglio nel periodo fuori casa nei Top-5 campionati europei, rimanendo imbattuto (12V, 7N).

5- Nelle quattro occasioni in cui il Milan ha ottenuto almeno 53 punti dopo 25 partite di campionato, nell’era dei tre punti a vittoria, alla fine è arrivato nelle prime due posizioni.

STATISTICHE GENERALI

6- Il Milan è la squadra che ha subito meno gol in trasferta su azione in questo campionato (7). Inoltre, i rossoneri non hanno ancora subito un gol, in occasione delle partite giocate fuori casa, nei primi 15 minuti di gioco.

7- Il Milan è la squadra che ha subito meno gol nel corso dei primi tempi in questa Serie A (9).

FOCUS GIOCATORI

8- Franck Kessie ha realizzato il suo 25º gol con la maglia del Milan in Serie A, raggiungendo Robinho tra i rossoneri nella competizione. L’ivoriano è il primo giocatore del Milan con 8 gol su rigore in una singola stagione di Serie A da Jérémy Ménez nel 2014/15.

9- Theo Hernández ha fornito 4 assist e segnato 4 gol in questo campionato: è ad una partecipazione ad un gol in meno rispetto alla scorsa stagione di Serie A, chiusa con 6 reti e 3 passaggi vincenti).

FOCUS ALLENATORI

10- Stefano Pioli e Ivan Jurić si sono affrontati quattro volte in Serie A: bilancio in equilibrio con una vittoria per parte e due pareggi.

