Verona-Milan, sarà Doveri l’arbitro al “Bentegodi” | Serie A News

Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 l'arbitro designato per l'importante sfida del "Bentegodi" fra Hellas Verona e Milan

Pochi istanti fa sono state ufficializzate le squadre arbitrali per questa terz'ultima giornata di campionato, con il Milan chiamato a fare la voce grossa in casa di un Hellas Verona in forma.