Verona-Milan, Castillejo: “Siamo forti mentalmente, lo stiamo dimostrando”

Verona-Milan: le dichiarazioni di Castillejo nell’intervallo

Samu Castillejo, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ nell’intervallo di Verona-Milan. La gara è valida per la 26^ giornata di Serie A ed è in svolgimento allo stadio ‘Bentegodi‘. Queste le sue dichiarazioni.

Se è una sorpresa l’atteggiamento del Milan

“Forse per voi, per noi sicuramente no. Ci mancano tanti giocatori forti ma è per quello che dobbiamo mettere più cuore e anima per portare a casa il risultato”.

Se la squadra sta bene fisicamente

“Stiamo bene fisicamente, è quasi un anno che giochiamo ogni tre giorni. E’ un fatto più mentale che fisico, ma oggi stiamo dimostrando che siamo forti anche mentalmente”.

Segui qui il LIVE TESTUALE del match Verona-Milan >>>