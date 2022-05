Verona-Milan, il Bentegodi vicino al sold out: i precedenti non preoccupano

Nonostante i noti precedenti, il 'Bentegodi' è vicino al sold out per il match di domenica tra Verona e Milan: presenti tantissimi rossoneri

Enrico Ianuario

Domenica sera, alle 20.45, il Milan sarà ospite dell'Hellas Verona allo Stadio 'Marcantonio Bentegodi'. Una gara insidiosa per i rossoneri, i quali vorranno ottenere la vittoria e continuare a mantenere la prima posizione in classifica. Dall'altro lato gli scaligeri, sulla carta, potrebbero ancora lottare per un piazzamento europeo, dunque sarà una partita tutta da vivere.

Secondo quanto riferisce 'gazzetta.it', lo stadio 'Bentegodi' è vicino al sold out. Saranno presenti ben 16mila tifosi del Milan a Verona, con il Sindaco della città, Federico Sboarina, che non ha trovato 'intelligente' la scelta da parte dell'organismo del Viminale di non aver messo delle restrizioni sulla vendita dei biglietti. Il settore ospiti, infatti, conta solamente 2600 posti, dunque ci saranno tantissimi rossoneri sparsi nei vari settori del 'Bentegodi'.

Nonostante i precedenti tra le due tifoserie, la questura di Verona e la polizia locale stanno lavorando con le strutture competenti per permettere che non ci siano problemi di ordine pubblico. Intanto il Milan ha invitato i suoi tifosi di presentarsi allo stadio solamente se muniti di biglietti. Milan, le top news di oggi: RedBird in vantaggio, sogno Joao Felix.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI